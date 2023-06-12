يفكر نادي الهلال، في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصلت إدارة نادي الهلال مع وكلاء البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول السابق من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل، وفق صحيفة “اليوم”.

وينافس نادي الهلال من أجل التعاقد مع روبرتو فيرمينو من أندية أوروبية وبرازيلية هذا الصيف.

يذكر أن البرازيلي روبرتو فيرمينو رحل عن نادي ليفربول في نهاية الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات بين جدران الريدز.