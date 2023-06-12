أعلنت وزارة السياحة عن تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن الدخول إلى المملكة.

وذكرت أن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وأكدت أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن تكون مفعلة.