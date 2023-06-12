وقع نادي الهلال اليوم عقد شراكة رسمية مع شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامـة لمدة ثلاثة مواسم رياضية تشمل حقوق تجارية وتسويقية متبادلة بين الطرفين إلى جانب ظهور العلامة التجارية لـ”سڤن” أسفل الظهر في قمصان فرق الهلال لكرة القدم.

وأبدى الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس “عبدالله الجربوع” سعادته بمناسبة توقيع الشراكة التي تجسد تكامل القطاع الرياضي مع الترفيهي بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أنها ستدعم طرفي الشراكة نحو تحقيق تطلعاتهما وأهدافهما وإثراء جودة حياة الجماهير والمستفيدين.

من جهته، قال الأستاذ عبد الله بن ناصـر الـداود، رئيس مجلس إدارة شركة “سقن”:”نحن في “سقن” نقدم مفهوما جديدا للترفيه من خلال وجهاتنا الترفيهية التي تتضمن مناطقا متنوعة ومنها ذات الطابع الرياضي التي تسهم في تطوير المهارات مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين”.

وأضاف “الداود”:”يسعدنا أن تكون شركة “سقن” شريك رسمي لأحد الأندية الرياضية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كنادي الهلال لكرة القدم وأن نكون إحدى الجهات الراعية له، حيث تأتي هذه الشراكة؛ لتكمـل توجـه الشرك الهادفة لتوفير تجارب فريدة من شأنها أن ترتقي بحياة الناس وتتيح لهم قضاء لحظات لا تنسى”.