أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن حاجتها للعمل بنظام التعاون مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة للتدريس في كليات الجامعة على نظام العقود الفصلية.

وأوضحت الجامعة التخصصات المطلوبة ومنها إحصاء، وعلوم البيئة، وهندسة الحاسب، وتصميم المنتجات، وإذاعة وتلفزيون، وإعلام وصحافة.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وأن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعد، وأن توجد موافقة صريحة من جهة العمل للمرشح بطلب التعاون.

كما اشترطت أن تكون الإقامة لغير السعوديين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا