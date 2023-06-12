قال أمين منطقة عسير عبد الله الجالي، إنه يوجد احتياج للطرق، مبينا أن وتقنين حركة المرور وتحسين الطرق الحالية أهم من إنشاء طرق جديدة.

وأوضح عبد الله الجالي، أنه تم محاربة التشوه البصري للباعة المتجولين في الطرق والقرى والأماكن السياحية من خلال منح التراخيص والأكشاك لضمان سلامة الغذاء للزوار.

فيديو | أمين منطقة عسير م. عبد الله الجالي: لدينا احتياج للطرق.. وتقنين حركة المرور وتحسين الطرق الحالية أهم من إنشاء طرق جديدة#الراصد pic.twitter.com/9cTS78AaI5 — الراصد (@alraasd) June 12, 2023