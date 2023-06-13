أكد استشاري جراحة السمنة، الدكتور إبراهيم العنزي، إن إبر المنجارو غير مصرح بها لإنقاص الوزن أو علاج السمنة، بينما تستخدم لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني.

وأوضح الاستشاري أن البعض روج لإبر علاج السكر على أنها تستخدم لإنقاص الوزن، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أجريت على مرضى بشأن تأثير تلك الإبر على إنقاص الوزن، بينما حدث التباس بشأن التصريح بتلك الإبر كعلاج للسمنة، لأن نقص الوزن أصبح هاجسا لدى الناس.