دفعت الأمومة ، سيدة إلى التضحية بنفسها من أجل أطفالها الأربعة الذين نجوا لمدة 40 يومًا في منطقة الأمازون بعد تحطم طائرة، وتركت لهم رسالة مؤثرة.

تفصيلا، تمكن أربعة أطفال صغار من الإبحار والبقاء على قيد الحياة لما يقرب من ستة أسابيع بعد رحلة مروعة و تقطعت بهم السبل مع والدتهم المصابة بجروح بالغة، ولم تتمكن الأم من القيام بالرحلة مع أطفالها وأصرت على أنهم يذهبوا بدونها بعد أن أدركوا أن جروحها كانت قاتلة، وحثتهم على شق طريق الغابة في رسالتها الأخيرة، بحسب صحيفة ديلي ستار.

واستطاع الأطفال الأربعة من البقاء على قيد الحياة وهم يعيشون على كيس من دقيق الكسافا من حطام الحادث الذي أسفر عن مقتل والدتهم وشخصين بالغين آخرين.

وكشف والد الأطفال ، مانويل رانوك ، منذ ذلك الحين عن الرسالة الأخيرة التي أعطتها والدتهم لأطفالهم الأربعة قبل أن تموت حيث قالت ” ربما يجب أن تذهبوا. سترون يا رفاق نوع الرجل الذي هو والدك ، وسيظهر لك نفس النوع من الحب الكبير الذي أظهرته لك “.

وبعد 40 يومًا ، تم العثور على الأطفال بواسطة كلب إنقاذ وأفراد من الجيش ، قاموا بالبحث جنبًا إلى جنب مع مجموعات السكان الأصليين المحلية عن الأطفال الأربعة.