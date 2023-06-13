أثارت المواطنة الهاربة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني سخط اجتماعي بسبب فيديوهاتها المثيرة التي نشرتها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد ظهورها الخادش للحياء.

وظهرت المواطنة الهاربة خلال فيديو وهي ترقص بطريقة مقززة وخادشة للحياء، وهو ما دفع العديد من النشطاء لشن هجوم شرس عليها من خلال هاشتاق “حملة تبليك سناب هند القحطاني”.

وعلقت المواطنة الهاربة على الفيديو المثير للجدل قائلة من قوة الغيرة والحسد تصدرت الترند، فيما دعا النشطاء إلى تبليك حسابها على سناب شات نظرا إلى أنها تتبرأ من التعاليم الدينية والاعراف الاجتماعية ولجأت إلى الفيديوهات الجريئة لجلب الأموال.