في ظل تخبط السودان بصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، لم يتوقف شغف شباب السودان في ممارسة رياضة كرة القدم ‏.

وظهر الشباب وهم يقومون بممارسة رياضة كرة القدم وسط أصوات رمي الرصاص التي تعلو في كل مكان .

وقام الشباب بتناقل كرة القدم بحماس ونشاط بالرغم من أصوات الرصاص وكثافة الدخان المنتشرة في محيط الملعب داخل أحد الأحياء السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم .

والجدير بالذكر أنه منذ 15 أبريل الماضي، تشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.