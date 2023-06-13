أقدمت عصابة مسلحة تحملُ الفؤوس والمطارق على السطو على متجر مجوهرات مزدحم وفي وضح النهار في مدينة ليدز شمالي إنجلترا.

وقام اللصوص الملثمون بالتحطيم والاستيلاء مستخدمين الفؤوس والمطارق الثقيلة لاقتحام المتجر في مدينة ليدز.

وأصيب المارة بحالة من الرعب والذهول بسبب ما يرونه أمامهم، بينما كانت العصابة تثقب ثقوباً متعددة في نافذة متجر “رامسدن” للمجوهرات صباح يوم الخميس الماضي.

وقفز اللصوص في سيارة مرسيدس سوداء بأكياس مليئة بالأحجار الكريمة والذهب قبل أن ينطلقوا بسرعة. كما خرج رجلان أيضاً من المتجر حاملين حقائب وأسلحة ويقفزان في السيارة.

وحاول اللصوص إخفاء آثارهم عبر الانتقال من سيارة مرسيدس إلى سيارة أخرى من نوع “بورش”، إلا أن مروحية شرطة تقل قوات محمولة جواً كانت قد تمكنت من رصدهم ثم مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم.