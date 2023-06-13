تحدثت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم، عن معاناتها من قلة الأعمال الفنية والدرامية المعروضة عليها، على الرغم من حصولها على البراءة من التهمة التي كانت منسوبة إليها عام 2016 .

وأعربت عبد المنعم عن اندهاشها من سوء التعامل من الوسط الفني والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها، لكونها لم تعد تتلقى أية عروض للمشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أنها لا تعلم السبب وراء ذلك؛ رغم حصولها على حكم البراءة .

وكشفت الفنانة في لقاء تليفزيوني عن المأساة التي تعيشها بعد الاتهامات التي وجهت إليها، وواصلت حديثها عن الظروف الصعبة التي مرت بها بعد انفصالها عن زوجها، إذ قررت التخلي عن الفيلا وجميع مستحقاتها من قبل زوجها.

وأشارت إلى أنها طلبت الانفصال عن زوجها، لكن هذا الأمر كان أصعب من اتهامها بالقتل، حيث كانت في السابق تجد سنداً لها في القضية من خلال وقوف زوجها إلى جوارها، لكنها الآن باتت وحيدة.

كما أنها عبرت عن ضيقها من المتابعين بعد تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو يجمعها مع بنتها، بالدعاء عليها وعلى ابنتها بالموت، وهو ما يعني أن البعض ما زال يجهل أنها حصلت على البراءة في هذه القضية.

وكانت الفنانة مروة عبد المنعم قذ اتهمت بقتل الشغالة التي كانت تخدمها في منزلها، وحصلت الفنانة على البراءة ولكن بدون جدوى، واعتبرت أن الإعلام المصري لم يسلط الضوء على الحكم بالبراءة بالقدر الذي ركز فيه على اتهامها بالقتل.