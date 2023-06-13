ظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في عرض تقديمي لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد “المياه القلوية المعبأة في زجاجات” ، بعد انتشار أنباء عن وجود أزمة بينهما وعلاقتهما مهددة بالانفصال.

واتفق الثنائي في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وتضمنت الاتفاقية توضيح كل شيء وأكدت على أن “كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”.

وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

كما ستكون جورجينا الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

وارتبط رونالدو بجورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلتين أطلقا عليهما اسم ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.