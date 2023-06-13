قدم مفوض التخطيط في مدينة سماميش في واشنطن الأمريكية، وسيم فايد استقالته بعد أن قال إن أفراد مجتمع المثلية “يسممون أطفالنا”، مما أدى لتعرضه لحملة تحريض بسبب موقفه المعارض للمثلية.

وقال وسيم فايد وهو أيضا مالك مطعم “تنور”، في تصريحات يوم الخميس إن أفراد مجتمع المثليين “ينشرون الأمراض والغزو في عقول أولادنا في المدارس ونحن في المجتمع يجب أن نواجه ذلك.. هذا معتقدي ولا أعتقد أن هذه طريقة الحياة الصحيح. الله خلقنا رجلا وامرأة.. وأن نعارض خلق الله، وأن ننشر الأمراض في المجتمع هو أمر يجب أن نتحدث عنه.. أؤمن في التنوع وأؤيد التنوع، لكن إذا أراد أحد اختيار هذا النوع من الحياة، فهذا يجب أن يبقى لأنفسهم، لكن أن بيروجوا لذلك في المدارس وفي البرامج التلفزيونية والأفلام، فهذا ليس أمرا صحيحا”.

واستنكر المسؤولون والمقيمون في المدينة التعليقات، وشنت حملة كبيرة على الفايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب هذا الخطاب في الضغط عليه من مجلس المدينة الذي تبرأ منه وبالفعل استقال من منصبه وصار بعض الناس يدخلون مطعمه لشتمه فقط.