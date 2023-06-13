أطلقت شركة غوغل أداة جديدة لتحرير الصور اسمها Imagen Editor لتتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور، استنادًا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.

فكل ما على المستخدم فعله هو رفع الصورة المُرادة، واختيار المنطقة التي يود التعديل عليها داخل الصورة، ثم كتابة التعديلات التي يود إجراءها، لتنفذها أداة Imagen Editor فورًا داخل المنطقة المحددة دون التأثير في باقي الصورة.

وعرضت غوغل العديد من الأمثلة، ومنها مثال لصورة كلب، وعند تحديد جسم الكلب وكتابة “بدلة فضاء حمراء بنجمة بيضاء”، تدمج الأداة بدلة الفضاء بدقة في المنطقة المحددة. وبالطريقة نفسها، أضافت الأداة “صاروخًا مصنوعًا من الورق المقوى” و”سماعات ألعاب زرقاء” إلى صورة الكلب بدقة مذهلة.

وتستطيع الأداة تنفيذ العديد من المهام الأخرى مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، وتغيير لون السماء في الصورة، وإضافة عناصر بدقة تتماشى مع طابع الصورة دون إفسادها، وكذلك تغيير بعض العناصر بالكلية إلى أشياء أخرى، أو إكمال الصور، وغيرها من المهام المفيدة التي تستغرق حاليًا وقتًا طويًلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلًا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.