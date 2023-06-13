خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل عن صمتها بعد انتشار فيديوهات مفبركة مخلة لها .
وظهرت لانا في مقطع فيديو قائلة:” أنا من النوع اللي يسكت، لكن بعد انتشار شيء مقزز مثل هذا كيف اللي مسويهم عايش بطمأنينة.”
وأضافت:” كيف يطاوعك قلبك تسوي كذا، أنا بنت وعندي أهل عيب والله عيب، إلى متى بتحمل اتركوني في حالي أنا ما سببت لأحد مشكلة .”
وتابعت:” والله العظيم إذا شفته من سوا هذه المقاطع المقززة لامسح فيه البلاط أبو عجين هذا، أنا بنت ولي سمعتي وأهلي وناسي عيب، أنت إنسان لازم تتعالج عقليًا وبدنيًا .”
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