خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل عن صمتها بعد انتشار فيديوهات مفبركة مخلة لها .

وظهرت لانا في مقطع فيديو قائلة:” أنا من النوع اللي يسكت، لكن بعد انتشار شيء مقزز مثل هذا كيف اللي مسويهم عايش بطمأنينة.”

وأضافت:” كيف يطاوعك قلبك تسوي كذا، أنا بنت وعندي أهل عيب والله عيب، إلى متى بتحمل اتركوني في حالي أنا ما سببت لأحد مشكلة .”

وتابعت:” والله العظيم إذا شفته من سوا هذه المقاطع المقززة لامسح فيه البلاط أبو عجين هذا، أنا بنت ولي سمعتي وأهلي وناسي عيب، أنت إنسان لازم تتعالج عقليًا وبدنيًا .”