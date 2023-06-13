ترتبط بعض أعراض المشكلات المعرفية مثل ضبابية الدماغ والنسيان بالنظام الغذائي.

وأوضحت عالمة الأعصاب، إميلي ماكدونالد، من الولايات المتحدة، أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى “شيخوخة” أدمغتنا ونصحت بطرق للمساعدة في منع التدهور المعرفي.

وتتضمن أمثلة الأطعمة المصنعة الشائعة ما يلي:

– حبوب الإفطار.

– الجبنه.

– الخبز.

– الوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس، ولفائف النقانق، والفطائر.

– منتجات اللحوم، مثل السجق والسلامي.

– وجبات الميكروويف أو الوجبات الجاهزة.

– الكعك والبسكوت.

وقالت: “الأطعمة الكاملة والدهون الجيدة مفيدة لأدمغتنا – مثل الأفوكادو. العنب البري مفيد حقا لعقلك”.

وتشمل الأطعمة الكاملة:

– الحبوب.

– الفواكه والخضراوات.

– اللحم.

– السمك.

– البيض.

– البقوليات والمكسرات والبذور.

وأكدت إميلي أيضا إنه لا ينبغي لنا الوصول إلى هواتفنا بمجرد استيقاظنا في الصباح – وبدلا من ذلك يجب أن ننتظر 20 دقيقة على الأقل.

وشاركت روتينها الصباحي الخاص. قالت: “أستيقظ وأستمع أو أقول تأكيدات إيجابية. أضع وضع السكون. حاول ألا تنظر إلى هاتفك لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ”.

وأضافت أن فعل التأمل يمكن أن يصنع العجائب للدماغ خاصة في الصباح.