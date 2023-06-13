علق جو باروني، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، على إمكانية مغادرة نجم الفريق، المغربي سفيان أمرابط، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال باروني في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية “: سنرى ما إذا كان سيصل عرض لأمرابط، لقد تحدثنا بالفعل مع اللاعب حول مستقبله”.

وأضاف مسؤول فيورنتينا: “من الواضح أننا هنا لحماية أصول فيورنتينا، وهم لاعبونا، لكننا سنستمع إذا كان هناك أي عروض”.

ويرتبط الدولي المغربي صاحب الـ (26 عامًا) بعقد مع فيورنتينا حتى يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وترغب عدة أندية أوروبية في الاستفادة من خدمات المقاتل المغربي، أبرزهم برشلونة، إضافة إلى توتنهام وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.