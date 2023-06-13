طرحت شركة تويوتا سيارة كراون موديل 2023 الجديدة في الأسواق السعودية، موضحة مواصفاتها وأسعارها .

وكشفت الشركة مواصفات السيارة التي طرحت بنوعين ” بريميوم وماقيستا” ، نعرضها لكم في السطور التالية.

وتحتوي تويوتا كراون موديل 2023 على باقة من تجهيزات الحماية منها، نظام متابعة النقطة العمياء، بالاضافة إلى نظام تحديد المسارات والحارة المرورية، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية تتضمن السائق الامامي والستائر الجانبية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات.

ويصل سعر الفئة الأولى بريميوم من السيارة تويوتا كراون موديل 2023 إلى 178.480 ريال، بينما وصل سعر الفئة الثانية ماجيستا إلى قيمة إجمالية بلغت 229.195 ريال.

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