أعلنت النيابة العامة عن إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة (٦ كيلو) وسجنه مدة ٤ سنوات.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة (6 كيلو جرام) بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (4 سنوات)، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.