تسلّم مندوب السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء ، جثة السائح الروسي ضحية سمكة القرش بالبحر الأحمر، بعد صدور قرار النيابة بالتصريح بتسليم الجثة من مشرحة مستشفى الغردقة العام، عقب انتهاء الطب الشرعي من الكشف الطبي الظاهري على الجثة.

وكان اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، قد قدم واجب العزاء للسيد يورى فوبوف، والد الشاب الروسي، الذي تعرض لحادث هجوم سمكة القرش.

وأكد والد السائح الروسي أن ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر ويحدث في جميع أنحاء العالم مشيدًا بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة ويرفض أن يتم المتاجرة بالحادث، مبيناً إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المدينة، كما قدم الشكر إلى سكرتير عام المحافظة على زيارته لتقديم واجب العزاء ممتنا لاهتمامهم ورعايتهم.