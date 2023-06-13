تضمنت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023 في تصنيف فوربس ، 33 شركة سعودية تصدرتها شركة أرامكو ثم سابك.

وانخفض مجموع القيم السوقية لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لقائمة عام 2023 بنسبة 5% إلى 3.8 تريليون دولار، مقابل 4 تريليون دولار في تصنيف عام 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات 100 شركة بنسبة 38.5% إلى 1.1 تريليون دولار، كما قفزت الأرباح بنسبة 37.7% إلى 277.7 مليار دولار. كذلك ارتفع مجموع أصول الشركات بنسبة 9.5% إلى 4.6 تريليون دولار حتى نهاية عام 2022.

وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بنسبة 91%، وتعد السعودية الأكثر تمثيلًا بـ33 شركة، تليها الإمارات بـ28 شركة، ثم قطر بـ 16 شركة، والكويت بـ 9 شركات.

احتفظت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، بصدارة القائمة، إذ بلغت مبيعاتها 604.4 مليار دولار، وقيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار. بينما حلّت شركتها التابعة سابك في المركز الثاني، وتلتها مجموعة (QNB) والبنك الأهلي السعودي.

وفيما يلي قائمة بأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط :

1. أرامكو السعودية

2. سابك

3. مجموعة QNB

4. البنك الأهلي السعودي

5. الشركة العالمية القابضة (IHC)

6. مصرف الراجحي

7. الشركة السعودية للكهرباء

8. بنك أبوظبي الأول

9. بنك الإمارات دبي الوطني

10. أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

11. مجموعة stc

12. مجموعة &e

13. ألفا ظبي القابضة

14. بيت التمويل الكويتي (بيتك)

15. التعدين العربية السعودية (معادن)

16. هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)

17. مجموعة بنك أبوظبي التجاري

18. بنك الكويت الوطني (NBK)

18. بنك الرياض

20. البنك السعودي الأول (الأول- SAB)

21. إعمار العقارية

22. بنك دبي الإسلامي

23. صناعات قطر

24. مجموعة التجاري وفا بنك

24. مصرف الإنماء

26. البنك السعودي الفرنسي

27. مصرف قطر الإسلامي (المصرف)

28. البنك العربي الوطني

29. المشرق

30. مجموعة Ooredoo

31. الدار العقارية

32. مجموعة زين

32. شركة سابك للمغذيات الزراعية

34. مصرف أبوظبي الإسلامي

35. البنك التجاري

36. البنك العربي

37. بنك البلاد

38. المراعي

39. إعمار للتطوير

40. اتحاد اتصالات (موبايلي)

41. فيرتيغلوب

42. البنك الشعبي المركزي

43. أدنوك للتوزيع

44. مصرف الريان

45. بنك مسقط

46. أكوا باور

47. أدنوك للحفر

48. شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)

49. البنك التجاري الدولي (CIB)

50. ألمنيوم البحرين (البا)

51. عُمانتل

52. اتصالات المغرب

53. بنك أفريقيا

54. الإمارات الإسلامي

55. مجموعة موانئ أبوظبي

56. أجيليتي

57. بنك دبي التجاري

58. شركة المملكة القابضة (KHC)

58. مجموعة صافولا

60. البنك السعودي للاستثمار

61. بنك دخان *

62. بنك الجزيرة

63. شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)

64. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

65. قطر للوقود (وقود)

66. شركة الجرافات البحرية الوطنية

67. ناقلات

68. بنك بوبيان

69. بوبا العربية

70. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)

71. شركة مناجم الفوسفات الأردنية

72. شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) *

73. بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)

74. شركة الكهرباء والماء القطرية

75. الدولي الإسلامي

76. solutions by stc

77. مجموعة بنك برقان

78. مرافق *

79. زين السعودية

80. البوتاس العربية

81. بنك الخليج

82. دبي للاستثمار

83. QNB الأهلي

84. مجموعة ملتيبلاي *

85. مجموعة بروة العقارية

86. شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

87. التعاونية للتأمين

87. العربية للطيران

89. بنك الدوحة

90. البنك التجاري الكويتي (التجاري)

91. شركة مشاريع الكويت (القابضة)-كيبكو

92. شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)

93. دار الأركان

94. مجموعة بنك ABC

94. بنك البحرين الوطني (NBB)

96. أمريكانا للمطاعم *

97. البنك الأهلي

98. شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

99. شركة الملاحة القطرية (ملاحة)

100. مجموعة حديد الإمارات أركان