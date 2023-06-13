كشفت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل) .
وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:
– باحث أمن سيبراني.
– أخصائي موازنة مالية ممارس.
– مطور برامج.
– محلل نظم.
– فني دعم.
– أخصائي أمن سيبراني.
– أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد “سيبراني”.
– محلل دفاع الأمن السيبراني.
– أخصائي أمن سيبراني.
– مقيم ضوابط أمن سيبراني.
– أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.
– باحث قضايا.
وأفادت الجامعة بأن المستندات المطلوبة للتقديم كالتالي:
1- إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF) وهي:
2- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات).
3- صورة من الهوية الوطنية.
4- صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.
5- أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
6- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م، والتقديم من خلال : من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
التعليقات
اترك تعليقاً