كشفت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل) .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

– باحث أمن سيبراني.

– أخصائي موازنة مالية ممارس.

– مطور برامج.

– محلل نظم.

– فني دعم.

– أخصائي أمن سيبراني.

– أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد “سيبراني”.

– محلل دفاع الأمن السيبراني.

– أخصائي أمن سيبراني.

– مقيم ضوابط أمن سيبراني.

– أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.

– باحث قضايا.

وأفادت الجامعة بأن المستندات المطلوبة للتقديم كالتالي:

1- إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF) وهي:

2- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات).

3- صورة من الهوية الوطنية.

4- صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.

5- أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

6- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م، والتقديم من خلال : من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا