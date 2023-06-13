حرص الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على حضور حفل تخريج طلبة تقنية الباحة ومشاركتهم تلك اللحظات المهمة بالنسبة لهم.

وقال الأمير حسام بن سعود أثناء تسلمه جائزة التكريم بهذه المناسبة :”تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الخريجين. وقوبلت كلمة الأمير بالتصفيق الحار من قبل الطلاب

يذكر أن أمير منطقة الباحة افتتح ملتقى التوظيف 2023، وتدشين مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.