حرص الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على حضور حفل تخريج طلبة تقنية الباحة ومشاركتهم تلك اللحظات المهمة بالنسبة لهم.
وقال الأمير حسام بن سعود أثناء تسلمه جائزة التكريم بهذه المناسبة :”تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الخريجين. وقوبلت كلمة الأمير بالتصفيق الحار من قبل الطلاب
يذكر أن أمير منطقة الباحة افتتح ملتقى التوظيف 2023، وتدشين مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.
صدقت ياسمو الامير أهم الشي التوظيف وش فايدة الشهادة تضل معلقة بالبيت وتراكم البطالة
نعم يا صاحب السمو الأمير حسام التكريم هو توظيف هؤلاء الخريجين الشباب والله يرزقهم و يوفقهم يا رب 🤲