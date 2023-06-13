في لفتة إنسانية قام معلم باحتواء طالب افتقد والده خلال حفل تخرجه.
ولم يتردد المعلم الذي يدعى شايع كريري لحظة واحدة في احتواء الطالب الذي تأثر بمكالمة والدة الذي يعمل خارج المنطقة.
وأخذ المعلم يحتضن الطفل ويحنو عليه بمشاعر الأبوة بعد أن تأثر الطفل بمكالمة والدة وظل يجهش في البكاء.
الله اكبر الي يسمعكم يقول متخرج من الجامعه كبرو الاشيا العاديه
الحقيقة مشهد تقشعر لها الأبدان لا من المعلم الكريم الطيب بمشاركته الوجدانية للطالب ولا من الأبن الوفي لأبيه و المحب له و هكذا هي الإنسانية الحقة أن يستشعر الناس بمعانات الآخرين 😥💔😥