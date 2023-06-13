في لفتة إنسانية قام معلم باحتواء طالب افتقد والده خلال حفل تخرجه.

ولم يتردد المعلم الذي يدعى شايع كريري لحظة واحدة في احتواء الطالب الذي تأثر بمكالمة والدة الذي يعمل خارج المنطقة.

وأخذ المعلم يحتضن الطفل ويحنو عليه بمشاعر الأبوة بعد أن تأثر الطفل بمكالمة والدة وظل يجهش في البكاء.