تتمتع جازان بامتلاكها أغلى وأندر سلالات الماعز في المملكة والتي يصل سعرها إلى 200 ألف ريال.
ومن بين هذه السلالات أن الماعز البيشي والذي يعود أصله إلى محافظة بيش شمال جازان ، وهي سلالة عريقة وقديمة ونادرة.
وتتميز سلالة الماعز البيشي بجبر العظم ، ووفرة اللبن والارتفاع والجماليات وكبر الرأس سعرها.
سلالات نادرة من الماعز في #جازان تصل أسعارها لـ 200 ألف ريال.. شاهد التفاصيل
عبر:@m_almawasi pic.twitter.com/MCvbgYp5YG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2023
متأكدين مواعز مو غزلان خصوصاً الصورة الرئيسية للخبر ؟ 😂🤣😁🤣😂
اما ذا التيس وين نادر معه