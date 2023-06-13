تتمتع جازان بامتلاكها أغلى وأندر سلالات الماعز في المملكة والتي يصل سعرها إلى 200 ألف ريال.

ومن بين هذه السلالات أن الماعز البيشي والذي يعود أصله إلى محافظة بيش شمال جازان ، وهي سلالة عريقة وقديمة ونادرة.

وتتميز سلالة الماعز البيشي بجبر العظم ، ووفرة اللبن والارتفاع والجماليات وكبر الرأس سعرها.