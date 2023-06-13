اتجه الهلال بعد رفض ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوفه إلى خيار البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي تم عرض راتب سنوي عليه، يتراوح بين 200 و250 مليون يورو، للانضمام إلى الزعيم، وسط ترحيب من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عنه.

ولكن فجر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول، مفاجأة بشأن مستقبل نيمار مع عالم الساحرة المستديرة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقال الإعلامي : “نيمار إلى ميامي مع ميسي”، وذلك في إشارة إلى رفض البرازيلي، الانتقال إلى الزعيم في الميركاتو الصيفي الحالي.

اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 سنة، فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، عن عرض الهلال التاريخي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد؛ لارتداء قميص الزعيم الهلالي.

والجدير بالذكر أن نيمار قال في الساعات الماضية، أن العديد من النجوم العالميين، سينتقلون إلى الدوري الأمريكي، بعد تعاقد إنتر ميامي، مع ليونيل ميسي، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة وطيدة .