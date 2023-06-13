أوضح المستشار الأسري عبدالله السلمان، أسباب كثرة الطلاق، مؤكدًا أن قلة إلمام الزوجين بالأحكام الشرعية للزواج هو السبب الرئيسي في الانفصال وتفكك الأسر .
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر :” من أسباب كثرة الطلاق عدم إلمام الزوجين بفقه الأسرة، واعتمادهم على معلومات يسيرة ألموا بها من اطلاعهم المحدود، أو من خلال معايشتهم مع والديهم.”
وأشار إلى أن هناك الكثير من الآيات والأحاديث حول الحياة الأسرية؛ ينبغي أن يفهمها الزوجين بعمق.
كلام فاضي وبعيد كل البعد عن الواقع في السابق الاهل يهتمون بتربية بناتهم ليكونو زوجات ملمين بما تحتاجه الحياه الزوجيه السويه وذلك اساس انا الان اغلب البنات لا يفقهون شي بل اغلبهم يخاف إشعال الفرن او حتى عمل كوب شاي كل همهم واغلب وقتهم متابعة مشاهير الزيف والفلس والمظاهر الكاذبه وكذلك خروجها للعمل وبذلك لا تستطيع أن توفق بين الحياه الزوجيه والعمل َبذلك تختار الانفصال وفضل الكثير زواج المسيار
الله يهديهم **
نعم صحيح هناك الكثير من الآيات والأحاديث حول الحياة الأسرية
ينبغي أن يفهمها الزوجين
ما قالهُ سوى شماعة و الواقع الحقيقي سببهُ مواقع الفسوق و الصياعة 😤😡😤 نسأل الله الستر و العفو و العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله 🤲
الاحاديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اغلب النسوان ماعاد تهمهم الاحاديث ولاعاد لهم شغل فيها ……يبون الحريه المطلقه