أوضح المستشار الأسري عبدالله السلمان، أسباب كثرة الطلاق، مؤكدًا أن قلة إلمام الزوجين بالأحكام الشرعية للزواج هو السبب الرئيسي في الانفصال وتفكك الأسر .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر :” من أسباب كثرة الطلاق عدم إلمام الزوجين بفقه الأسرة، واعتمادهم على معلومات يسيرة ألموا بها من اطلاعهم المحدود، أو من خلال معايشتهم مع والديهم.”

‏وأشار إلى أن هناك الكثير من الآيات والأحاديث حول الحياة الأسرية؛ ينبغي أن يفهمها الزوجين بعمق.