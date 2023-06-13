تتميز منطقة جازان بكثرة أسواقها الشعبية العريقة التي تَزخر بالعديد من الحرف والصناعات اليدوية التراثية المتنوعة، منذ فترات طويلة بالتنوّع الاقتصادي والسياحي.

وأظهرت صورة تاريخية سوق السبت في جازان سنة ١٣٦٦ هجرية الموافق ١٩٤٧ ميلادي حيث النساء يبيعون ويشترون.

وتتوزع الأسواق الشعبية بمنطقة جازان على أيام الأسبوع، حيث حدد يوم للسوق في كل محافظة عُرف باسم “الوعد”, حتى أصبحت الأسواق معروفةً بموعدها, فمثلًا سوق محافظة بيش يوم السبت، وسوق محافظة صبيا يوم الثلاثاء، وسوق محافظة أبوعريش يوم الأربعاء، وسوق الخوبة يوم الخميس، إضافة إلى مختلف الأسواق الأسبوعية بجميع المحافظات والمراكز.