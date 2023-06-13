أنهت رئاسة شؤون الحرمين تركيب هلالي منارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، وذلك تحت إشراف وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، وبالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية

وكشفت أحد اللقطات الجهد الكبير المبذول من قبل العمال والقائمين على العمل وسط منظومة متكاملة تحرص على سلامة المعتمرين وزوار بيت الله .

ويُشار إلى أنه تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفع الهلال لأعلى باستخدام معدات مخصصة لمثل هذه المواد، إذ تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى، خاصة المشاريع النوعية منها.

والجدير بالذكر أن الهلاليين يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة، وتم تركيبهما أعلى المنارتين، إذ يتجاوز طول المنارتين نحو 130 مترًا، ويصل ارتفاع الهلالين نحو 9 أمتار، وتبلغ قاعدته بعرض مترين لكل هلال، وتمت صناعته من مادة الكربون فايبر التي تعد ذات تحمل عال، ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي.