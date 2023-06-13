شيعت جموع غفيرة الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح الذي قتل بطلق ناري في مداهمة لمروجي المخدرات في رفحاء.

ويعد الفريح واحدًا من الشهداء الذين طالتهم يد الغدر خلال أداء واجبهم تجاه الوطن، حيث انتشر اسم هذا البطل كأحد ضحايا حملة حرب على المخدرات.