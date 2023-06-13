أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء على عدم مشاركته في كأس العالم للأندية 2026.

وقال ميسي: الكرة الذهبية لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي، دائمًا أقول أن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي.

وأضاف:” بـعد تحقيق كأس العالم وهي البطولة التي كانت تنقصني أشعر بـالرضا والامتنان عن مسيرتي الكروية.”

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل قد أثار التكهنات من قبل حول إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما خرج بتصريح “محيّر” في مقابلة أجراها مع صحيفة أرجنتينية.

وسبق لميسي أن أعلن أن في مقابلة مع شبكة “ستار بلس” الأرجنتينية، أن مونديال قطر 2022 سيشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم.