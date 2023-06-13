أكد الدكتور فهد الخضيري ، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن وجبة الإفطار ليست ضرورية .
وقال الخضيري : ” كذب من قال أن وجبة الافطار مهمة وضرورية. ولا تصدق من قال إنها أهم وجبة إلا للجائع بشدة ” .
وأوضح أن الدراسات الحديثة تنصح بعد التعجل بتناول الإفطار، وتابع : ” ضروري تشرب كوبين ماء قبل الإفطار، والأفضل صحياً تأخير الإفطار كذا ساعة ليقوم الجسم بالأيض اللازم لهضم وتخليص الجهاز الهضمي والأمعاء من مترسبات عشاء ليلة البارحة” .
واختتم : لا داعي للاستعجال بالافطار إلا للأطفال الجائعين أو من يشعر بجوع شديد أو من كان عشائه أمس خفيفا.
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