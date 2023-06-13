أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو، موضحة موعد صرفها بالأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت أنه سيتم تقديم موعد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات إلى تاريخ 25 يونيو، نظرا لتزامن موعد صرفها مع عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه بالنسبة لعملاء نظام التأمينات الاجماعية فسيتم صرف معاش أغسطس في 1 أغسطس، ومعاش سبتمبر في يوم الخميس الموافق 31أغسطس، في حين سيصرف معاش أكتوبر يوم الأحد 1أكتوبر،في حين سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في 25 من كل شهر ميلاد.