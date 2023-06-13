على خلفية التقارير التي أكدت قرب مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري من دوري المحترفين، من بوابة الهلال أو النصر، خرج وكيل المدرب موضحا حقيقة الأمر.

ونفى جيوفاني برانشيني وكيل أليجري تلك التقارير، مؤكدا أنها تقارير غير صحيحة، قائلا: “هذه أخبار صحيحة، إحدى الصحف الإيطالية التي كانت يوما ما موثوقة ومحترمة تقوم اليوم باختلاق الأخبار، كوكيل لأجيري ليس لدي الوقت لتحمل عواقب اختلاق هذا الخبر”.

وكانت مصادر مقربة من نادي يوفنتوس الإيطالي، أكدت في وقت سابق أن الهلال دخل في مفاوضات مع المدرب ماسيميليانو أليجري، بينما أفادت تقارير بأن عائلة المدرب تعتبر مدينة تورينو بمثابة موطن حقيقي بالنسبة لها ولا تفضل الانتقال إلى بلد آخر.

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