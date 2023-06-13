وجه مجلس الشورى مطالبات إلى وزارة التعليم بشأن طلاب المدارس وجودة التعليم.

وطالب الشورى وزارة التعليم بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام, وأثره على جودة العملية التعليمية, مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.

كما حث الوزارة على دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.

وشدد المجلس على تكثيف الجهود للإعلان عن منصة “ادرس في السعودية” لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، بجانب استحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة, وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس على ضرورة ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص, ووضع مؤشرات لقياس ذلك، بجانب إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية, بما يضمن جودة العملية التعليمية.