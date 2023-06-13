فسر الملك فهد بن عبدالعزيز سبب منع زواج المواطن من امرأة أجنبية، وذلك ردا على سؤال طرحه أحدهم عليه.

وقال الملك فهد حينها إن المنع يقتصر فقط على فئات معينة وهم الفئات التي تتولى مناصب سياسية أو عسكرية أو من يتولى مناصب حساسة، وهذا الأمر مطبق في مختلف دول العالم وليس في المملكة فقط.

وأضاف أن المواطن عندما يتزوج من بنت جاره أو عمه أو صديقه فأنه يزيل عن أهلها عبء والمواطن سيقوم سيشعر بأنه قام بالواجب، أما إذا انجرف المواطنين في الزواج من أجنبية فقط يكون إحساسها غير إحساس المواطن، وتم تركها في البيت فقد ترى أنها تم إهمالها ولا تؤدي واجبها وقد تثور، وتحدث انحرافات.