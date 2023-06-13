تسببت المواد المخدرة في تدمير أحد لاعبي كرة القدم في أحد الأندية وتدمير علاقاته بعائلته.

وروى اللاعب السابق أنه تعاطي أنواع من المخدرات منها الحشيش، وتسببت في إنهاء مسيرته الرياضية بأحد الأندية، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن التعاطي سبب له أيضا جلطة فضلا عن عنه فقد وظيفته وتدمرت علاقاته مع عائلته، وأصبح يفكر صباحا ومساء في التعاطي وكيفية توفير المخدرات، مشيرا إلى أنه قرر التعافي من الإدمان وشعر منذ أن امتنع عن التعاطي براحة نفسية واستقرار أسري.