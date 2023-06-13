أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف.

وأوضحت التخصصات المطلوبة منها أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء طبية.

وأضافت أن شروط التقديم تشمل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وشهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

وشددت على إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة، وأي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا