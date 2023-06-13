تقدمت 3 أسماء رسميًا للترشح لرئاسة نادي النصر، في الانتخابات المقررة إقامتها خلال شهر يونيو الجاري.

وضمت قائمة المرشحين لرئاسة النصر كل من ثامر اليِمني، ومهند الداوود، ومسلي آل معمر.

وكان ثامر اليمني تولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة المدار الأولى للاستشارات الهندسية، ورئيس مجلس الإدارة في شركة شمس المدار، ورئيس مجلس الإدارة في شركة GASABLE، كما عمل محللا استراتيجيا لمصرفية الشركات في بنك الرياض.

فيما شغل مهند الداوود عدة مناصب أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، والمدير التنفيذي للتخطيط والمشاريع في هيئة الاستثمار، وكبير مدراء إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كبير محللي التخطيط والمشاريع التعاونية في “تداول”.