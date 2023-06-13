كشف مدير جامعة الملك خالد، خالد السلمي، عما تعتزم الجامعة فعله بشأن عدد الفصول الدراسية للسنة القادمة.

وأعلن “السلمي” أنه سيتم قريبا الإعلان عن عدد الفصول الدراسية للسنة القادمة، مؤكدا أن ذلك سيكون قبل فترة من القبول للعام القادم.

وأكد أنه لن يتم اتخاذ القرار إلا بمشورة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.