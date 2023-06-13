علق المحلل السياسي أحمد الفراج على مشاهد التشرد التي تنتشر في شوارع مدينة بوسطن في الويلات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الفراج مقطع فيديو لمدينة بوسطن في أمريكا، ووصف المقطع بـ”الصاعقة”، حيث أظهر المقطع صفوف طويلة من المتشردين والسكارى الذين لا مأوى لهم في أحد شوارع بوسطن.

وأظهر المقطع بعض الرجال والسيدات من جانب أحد الشوارع بالمدينة مقرا لمسكنهم، ووضعوا فيها ما يملكوا من أغراض وأكياس تحتوى ملابسهم ومقتنياتهم، وكان من بينهم أشخاص يفقدون توازنهم بسبب كثرة شربهم للكحول والمواد المخدرة، فضلا عن القمامة التي تحيط بهم.

وعلق الفراج وكتب على حسابه بموقع “تويتر”:استعدوا للصاعقة ..هذا الفيديو من مدينة بوسطن في أمريكا، مدينة بوسطن هي معقل جامعة هارفارد: أحد أعظم جامعات العالم، ومعقل MIT : أحد أعظم المؤسسات الأكاديمية في العالم.

وأكد أن ما يحدث بأمريكا تجاوز الجنون بمليار سنة ضوئية، والكل يسأل: لماذا ومتى وكيف ستكون النهاية.