حذر الكاتب الصحفي أصيل الجعيد، أصحاب السيارات من التعامل نهائيا مع وسيط السيارات بالشكل الحالي.

وقال الجعيد خلال برنامج “ياهلا”: “لا تتعاملوا معهم على الإطلاق السوق غير منظم إذا أردت أن تبيع ضع إعلانك بنفسك وادرس العروض واعرف سعر السيارات المماثلة لها ليكون لديك معدل معين تعرف من خلاله كم قيمة السيارة”.

وعن أشهر أساليب غش وتحايل وسطاء السيارات، قال: ” قد يتجمعون ويتفقون على سيارة معينة ويتبادلون معلوماتها ليوهمون صاحب السيارة ويحاولون تقليل المبلغ حتى يقتنع بأن هذا عرض عادل، وذلك بهدف تعظيم أرباحهم على حساب قيمة السيارة الحقيقية”.