شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، العلاقات بين الولايات المتحدة والأوروبيين تشبه بـ النكتة -طرفة-.

وقال بوتين خلال لقائه مع المراسلين الحربيين الروس: “بين الأمريكيين والأوروبيين كل شيء مثل ما هو في الطرفة، حيث البند الأول هو أن الأمريكيين دائما على حق، البند الثاني هو أنه إن لم يكن الأمريكيون على حق فعليكم النظر إلى البند الأول”.

وأضاف: “ولذلك لا يوجد هناك من نتحدث معهم، والموقف الغربي بشكل عام يتمثل في أنه من الضروري التقيد بمصالح أوكرانيا”.

وتابع: “لكن مصالح أوكرانيا هي البند الثالث، وإذا كانت مصالح أوكرانيا تتناقض مع البند الثاني فعليكم النظر إلى البند الأول، لأنها في نهاية المطاف مصالح الولايات المتحدة”.