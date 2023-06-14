أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الطرق العامة في العاصمة المقدسة.

وأشارت شرطة مكة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الثمانية أشخاص وهم 7 مقيمين وشخص وافد.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت مشاجرة عنيف بين عدد من الشباب استخدموا فيها الكراسي المتحركة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددا من الرجال بينهم شباب يتشاجرون ويضربون بعضهم البعض بطريقة عنيفة.

🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية pic.twitter.com/FuOCaXFSd9 — الأمن العام (@security_gov) June 13, 2023

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