تلقى ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد السابق عرضيين مغريين من نادي الشباب ونظيره الفتح، للانتقال إلى احداهما خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وقالت صحيفة ماركا أن ماريانو دياز ينظر بالفعل إلى المملكة ، بعد تلقيه عرضين مغريين، مبينة أنه الأرجح سيلعب في دوري المحترفين الموسم المقبل وسيحصل على راتب 7 مليون يورو، على خطى زميله كريم بنزيما الذي انضم لصفوف الاتحاد السعودي، لمدة 3 مواسم.

وعلى الرغم من أن دياز لم يتخذ قرارًا حازمًا بعد، إلا أن العروض المقدمة من الشباب والفتح هي الأكثر نجاحًا اقتصاديًا من بين جميع العروض التي تلقاها مؤخرا.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلنت منذ أيام، وصولها إلى اتفاق برحيل ماريانو دياز عن الفريق، بنهاية الموسم المنصرم.