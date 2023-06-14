أوضح خالد الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقًا حقيقة تعرض قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للتنكيل.

وقال الدليمي، أنه بعد دفن جثة صدام، تم نقله إلى مدفن آخر لأن أحد المواسير التي تنقل الماء انفتحت على القبر.

وأشر إلى عدم التنكيل بالجثمان، لافتا إلى أن الجثمان يتم حراسته من قبل أقربائه وأنسبائه، ومضى قائلا: “ما كان يسمحوا لأي أحد يطوله”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كان يريد أن يرى صدام حسين مقيدا عند اعتقاله، ولكن البنتاجون اعترض على ذلك، موضحين أن خروج صدام حسين بهذه الطريقة كان سيولد حالة من الغضب والنقمة والسخط لدى الشعب العراقي، والمقاومة ستشتد ضد القوات الأمريكية.

وأكد أن القوات الأمريكية، لم يكن يعنيها إعدام صدام حسين ولكن بوش كان لديه حقد شخصي تجاه صدام، ومن أسرع بإعدام صدام هم منظومة الحكم العراقيين الذين أتى بهم الأمريكان.