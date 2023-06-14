قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً محكمة فدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية “سوء استغلال شريراً وشنيعاً للسلطة”.

واتّهم ترامب الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن بأنّه “فاسد” ويسعى للإطاحة “بخصمه السياسي الأبرز”، معتبراً محاكمته “تدخّلاً في الانتخابات”، مضيفا أنه سيحارب أركان الدولة العميقة في الولايات المتحدة.

وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي حيث مثُل أمام محكمة فدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلّها وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فدرالية.