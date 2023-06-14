ابدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء عن انزعاجه الشديد بشأن الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان، وأعمال العنف التي قال إنها تتخذ “بعدا عرقيا متزايدا”.

قال متحدث باسم غوتيريش “يشعر الأمين العام بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، وكذلك مناطق أخرى من بينها نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.

كما عبر البيان عن القلق الشديد بشأن “البعد العرقي المتزايد لأعمال العنف، وكذلك من التقارير عن العنف الجنسي”.