علق الإعلامي واللاعب السابق أحمد حسام ميدو على قدوم كانتي للاتحاد ، مشيراً إلى أن طارق حامد أفضل للاتحاد من كانتي من وجهة نظره.

وقال ميدو خلال حلقته في برنامج الريمونتادا : طارق حامد لعيب نمرة 6 ارتكاز ، الإنجليز بيقولوا عليه سكرينر بيقطع كل الكور قدام السنتر باك ، وشغلته تخريب هجمات الفرقة المنافسة .

وتابع : يتمتع طارق حامد بأساليب لعب لا غنى عنها لأي مدرب ، غير إن طارق تطور بشكل كبير ، بدأ يعمل الكور القطرية ويفرغ نفسه للاعبي منتصف الملعب .

ولفت إلى أن تلك المزايا المتوفرة في طارق حامد ليست في كانتي ، مضيفاً أن الأخير بارع في قطع الكرات والضغط العكسي .