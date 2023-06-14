علق الإعلامي واللاعب السابق أحمد حسام ميدو على قدوم كانتي للاتحاد ، مشيراً إلى أن طارق حامد أفضل للاتحاد من كانتي من وجهة نظره.
وقال ميدو خلال حلقته في برنامج الريمونتادا : طارق حامد لعيب نمرة 6 ارتكاز ، الإنجليز بيقولوا عليه سكرينر بيقطع كل الكور قدام السنتر باك ، وشغلته تخريب هجمات الفرقة المنافسة .
وتابع : يتمتع طارق حامد بأساليب لعب لا غنى عنها لأي مدرب ، غير إن طارق تطور بشكل كبير ، بدأ يعمل الكور القطرية ويفرغ نفسه للاعبي منتصف الملعب .
ولفت إلى أن تلك المزايا المتوفرة في طارق حامد ليست في كانتي ، مضيفاً أن الأخير بارع في قطع الكرات والضغط العكسي .
ميدو يؤكد للمرة الثانية: #طارق_حامد أفضل من #كانتي لهذه الأسباب😮#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/7AJRBAnQxU
— الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) June 13, 2023
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