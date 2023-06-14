بات المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فنربخشة التركي، قريبا من التوقيع مع فريق الهلال بعد قوله بإنه يريد مغادرة فنربخشة ومواصلة مسيرته في بلد آخر .

ويستمر جيسوس في محادثاته مع الهلال، التي اقتربت من الاتفاق بشأن المسائل المالية ، بعناية من قبل إدارة الزعيم، بحسب ما ذكرت صحيفة ensonhaber التركية.

ويرى جيسوس أن خط هجوم الهلال غير ملائم، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع ماورو إيكاردي، لتدعيم صفوف الفريق.

وأظهر إيكاردي نجاح تسجيل الأهداف في جميع المباريات الكبرى في جالاتا سراي التركي ، بينما قدم 23 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة.